大陸人氣男偶像Justin（黃明昊）透過選秀節目出道，成功以限定團體「NINE PERCENT」出道，目前是男團「NEXT」成員之一，在成員裡是認知度較高的；最近卻爆出黃明昊的母親在外欠下上億元，討債公司更找到經紀公司，讓他貴公子形象破滅。

黃明昊在樂華娛樂當練習生時，曾被派到南韓參加超夯選秀節目《Produce 101》第二季，當時以可愛形象擄獲許多少女粉絲，儘管沒有擠進出道名次，但仍帶著高人氣回家鄉；後來又挑戰真人秀節目《偶像練習生》，被選進9人出道名單，成為限定團體「NINE PERCENT」，一出道就獲得多項新人大獎。

樂華娛樂公司玻璃門被噴紅漆，隨後也發出聲明澄清。(圖/ 摘自樂華娛樂微博)

限定團解散後，黃明昊就成為樂華娛樂推出的男團「NEXT」的人氣成員，無論是拍廣告或節目，他總是給人一股「貴公子」的氣息，讓女粉絲們超心動；豈料，近日黃明昊的母親遭爆出欠債3000萬元人民幣（約新台幣1.2億元），已經遭到多次強制執行，卻始終不肯還錢，更出現疑似討債方到公司要錢，門口遭噴紅漆一個「拆」字，讓經紀公司只好先報警處理。

當眾人以為黃明昊貴公子形象破滅時，樂華娛樂馬上發聲名澄清，表示那筆鉅額債務並非黃明昊母親欠下，而是當他人的保人，才會變成討債目標；而黃明昊的母親也積極向銀行聯繫，盼能盡快解決問題。

(中時新聞網)