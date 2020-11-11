衛福部11日公布國民年金最新精算報告，並宣布國民年金保險費率自明（110）年1月1日起由現行的9％調高至9.5％，估計302萬人受影響，每個月將多繳27至55元，其中，270萬一般身分者，每月多繳55元。

衛福部社會保險司司長商東福表示，根據國民年金法第10條規定，保險費率於該法施行第一年為6.5％；於第三年調高0.5％，以後每二年調高0.5％，直至上限12％，但保險基金餘額足以支付未來20年保險給付時，不予調高。

國保開辦迄今已完成第六次精算作業，依據今年9月完成的國保財務精算結果，國保成本費率為20.24％，也就是費率應該要調到20.24％，才足以支應保險給付，現在基金餘額約3,653億元，僅足以支付保險給付至2030年，不足支付未來20年保險給付，因此，商東福說，依規定將費率調高0.5％，由原來的9％調整為9.5％。

商東福說，國保費率調整後，國保基金每年保險費收入增加16.9億元，所增加的收入將全數作為全體被保險人未來保險給付之用，以符合社會保險財務自給自足原則，並促使國保基金財務更加健全，制度得以永續經營。

費率調整後，商東福說，以今年6月被保險人數318萬人計算，會有302萬人須多繳保費，其中270萬一般身分者，每個月多繳55元；中低收入戶、中度及輕度身心障礙者、所得未達一定標準者（自付30％至60％）每人每月自付保險費將增加27至42元；政府全額補助的低收入戶、重度身心障礙者共16萬人完全不受費率調漲影響。

國保於2008年10月開辦時，保險費率為6.5％，過去曾經調過五次費率，包含2011年4月調成7％、2013年元旦7.5％、2015年元旦8％、2017年元旦8.5％、2019年元旦9％。

(工商 )