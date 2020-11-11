由於不看好明年春雨水情，中央災害應變中心今宣布，下周三（18日）嘉義、台南地區水情燈號降為黃燈，實施首階限水「夜間減壓供水」。這是繼跟桃竹苗、中彰地區後，南部也有縣市進入「減壓供水」黃燈。

經濟部長王美花表示，依氣象局研析後續降雨機率相對減少，因此提前部署，嘉義台南於夜間離峰及特定時段降低自來水管壓供水。

嘉南地區明年一期稻作是否停灌？經濟部次長曾文生說，一定會在育苗期之前，11月底決定。水利署表示，將就明年一期稻作灌溉需求，11、12月所需降雨發生機率進行研析，同時要求各單位謹審慎面對。

抗旱水井目前有115口併入自來水系統，今日再新增桃園7口，可增抽水量每日1.1萬噸，其他31口亦將於12月底前陸續完成；埤塘水源3座可併入自來水系統，其中桃園大圳4日啟用，另2座預計於12月中旬前完成。新竹南寮緊急海淡水每日產水1.3萬噸，預計明年1月底先完成0.3萬噸，2月底再完成1萬噸，發揮緊急救旱功能。

(中時 )