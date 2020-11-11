國立南投高商規畫地方產業特色課程，以南投茶鄉特產為主軸，結合校內各科專業進行課程設計與實作，並邀請學區國中生到校體驗，「從做中學」實際操作商業經營環節，為未來職涯發展確立方向。

南投高商校長何景標表示，為加深國中與高職的垂直合作，達到12年國教課程一貫的教育精神，這學期開始，與南投國中進行外籍教師與國中英文老師協同教學，激發國中生對英文的熱情，師生反應熱烈，深受好評。

南投高商茶藝體驗，讓國中生寓教於樂。（南投高商提供／廖志晃南投傳真）

而為讓國中生進行職涯探索與定向，更設計「茶藝文創」課程，包括茶席布置展演、商品攝影轉印、茗茶英文導覽、茶葉成本會計、電商平台銷售等系列教學，完整呈現商業運作的模式與專業。

中興國中學生也參與體驗課程，在茶藝教室享受泡茶品茗的趣味，計算每一種茶葉的成本與管銷費用，以英文說明泡茶的流程，用美感設計茶席擺設，並將作品拍攝下來進行編輯和熱轉印，最後上網銷售推廣自家商店的產品，見證商業的無限可能。

何景標表示，南投高商設有商經科、會計科、資處科、國貿科及應英科，教師專業且設備齊全，以栽培商業基本人才為宗旨，近幾年來更與社區產業緊密連結，包括南投大戲院、中興新村華麗轉身公司、鹿谷鄉生活茶會都是合作夥伴，未來將更擴及至南崗工業區與進出口同業公會，期待社區國中學子就近入學，南投高商校將提供最優質的教育環境與品質。

(中時 )