由J.K.羅琳一手打造的《哈利波特》已20週年！當年電影裡的小朋友哈利、榮恩、妙麗都長大了！在系列電影中飾演榮恩衛斯理的演員魯伯特葛林特（Rupert Grint）向來很少使用社群軟體的他，終於開通了他的Instagram帳號，首張貼出的照片，就是他剛出生的女兒。

相較於同學丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）和艾瑪華森（Emma Watson），魯伯特算是相當低調。現年32歲的他，今年4月爆出和女友已交往九年的消息；約莫一個月後，魯伯特透過經紀人發表喜訊，宣布女友已順利產下女兒。

魯伯特開通IG帳號 首曬與女兒合照 (圖/ 翻攝自IG/ rupertgrint)

事隔數月，剛升格為人父的他，終於有了自己的Instagram！帳號開張首圖，是他單手抱著女兒Wednesday G. Grint的自拍照，並在貼文中寫道：「Hi Instagram,雖然晚了十年，但是我來了。」

魯伯特的帳號才開不到一天，立刻擁入200多萬粉絲追蹤，許多網友紛紛獻上祝福；以前同校死對頭跩哥馬份－湯姆費頓(Tom Felton)也留言：「歡迎衛斯理，是時候了。愛你Wednesday。」

自從演完《哈利波特》後，魯伯特的作品雖不及丹尼爾和艾瑪華森多，但相當會理財的他，靠著投資房地產賺進相當可觀的收入，光去年(2019年)，他淨賺300萬英磅(約1.18億台幣)，因此，還被封為「房地產大亨」。

(中時新聞網)