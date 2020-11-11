民調顯示近八成 美國人認為拜登勝選 20:112020/11/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據民調顯示，有79%的民眾認為拜登會當選。（圖／達志影像提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管美國仍有幾個州的總統大選選票計算結果未確定，但路透／易普索最新民調顯示79％民眾認為拜登勝選，13％認為選舉結果有待確認，3％認為川普勝選，5％表示不知道。每10位共和黨員裡，約6位認為拜登勝選，民主黨員幾乎認定拜登勝出。 (工商 ) #拜登 #勝選 #民調顯示 #近八成 #美國人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美民調網顯示拜登沒贏 蓬佩奧稱政權會平順移交第2任川普政府 07:472020/11/11 國際 美國總統換人做 中華徵信所提十大經濟觀察焦點 04:092020/11/11 財經要聞 川普團隊再出手 提告阻密西根州認證拜登勝選 09:422020/11/11 國際 美國民眾意見調查曝光 律師狠吐槽川普：還要繼續賴皮嗎？ 17:012020/11/11 政治 台美關係發展 賴怡忠：不要讓川普的地板變成拜登的天花板 17:212020/11/11 政治 美國僅3％民眾認為川普贏得選舉 網酸爆：可憐哪 比民眾黨還低 11:552020/11/11 政治 拜登時代 中美對抗轉向和平競爭 04:102020/11/11 焦點新聞 當初口頭承諾川普政府 拜登勝選後台灣進萊豬還能換到啥？ 07:152020/11/11 政治 拜登勝選、美元弱勢 亞洲資產看漲 04:092020/11/11 財經要聞 無視川普 拜登公布500人過渡團隊名單 17:262020/11/11 國際 國際熱門新聞 中俄遲不恭賀拜登 國際專家點出強權幕後盤算 - 國際 影》新科美國小姐出爐 22歲非裔正妹曾為川普造勢獻唱 - 國際 賓州傳選舉舞弊？爆料人士認了：全是瞎掰的 - 國際 川普「秋後算帳」 五角大廈再現人事大風吹 - 國際 川普向歐記健保開槍 拜登：剝奪2000萬人權利 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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