儘管美國仍有幾個州的總統大選選票計算結果未確定，但路透／易普索最新民調顯示79％民眾認為拜登勝選，13％認為選舉結果有待確認，3％認為川普勝選，5％表示不知道。每10位共和黨員裡，約6位認為拜登勝選，民主黨員幾乎認定拜登勝出。

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