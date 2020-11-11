疫苗狂喜情緒消退 ICE原糖期貨跌 20:112020/11/11 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基金買盤部位轉趨保守，加上市場對新冠疫苗報佳音的狂喜情緒消退，紐約洲際交易所（ICE）原糖期貨10日收跌。ICE 3月交割原糖期貨收跌1％，以每磅14.68美分作收，該合約上周曾觸及15.23美分的8個月高點。交易員指出，基金投資組合內容雖仍偏多，但未再擴大部位，因此原糖價格料暫時維持區間震盪格局。 (工商 ) #原糖 #CE #期貨 #情緒 #收跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》運價回落 BDI指數微跌 09:422020/11/11 財經 《韓股》疫苗添火力 韓股創2年半新高 16:302020/11/11 財經 漢原古道工程惹議 拚明年１月完工 04:092020/11/11 地方新聞 豬吃瘦肉精20秒影片曝光 倒地抽搐、情緒躁動 07:552020/11/11 政治 上證指數收跌0.53％ 深成指跌1.95％ 15:492020/11/11 財經 恒生指數收跌0.28％ 阿里巴巴重挫9.8％ 17:092020/11/11 財經 恒生指數跌7點 阿里巴巴重挫8％ 11:412020/11/11 財經 《盤後解析》台積揪傳金開趴 台股樂飆新高 14:312020/11/11 財經 《港股》科技股領跌 恆指下挫0.4％ 16:472020/11/11 財經 《國際油價》庫存減少 原油期貨漲逾2.5％ 09:422020/11/11 財經 財經熱門新聞 ASML曾答應賣EUV 大陸卻拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 特斯拉殺手真的在大陸？股價狂飆逾900％ 超越美大廠 - 財經 拜登不放手！ 美中科技爭霸 將瞄準4大戰場開打 - 要聞 變盤訊號來了！ 謝金河曝它讓全球股市豬羊變色 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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