基金買盤部位轉趨保守，加上市場對新冠疫苗報佳音的狂喜情緒消退，紐約洲際交易所（ICE）原糖期貨10日收跌。ICE 3月交割原糖期貨收跌1％，以每磅14.68美分作收，該合約上周曾觸及15.23美分的8個月高點。交易員指出，基金投資組合內容雖仍偏多，但未再擴大部位，因此原糖價格料暫時維持區間震盪格局。

(工商 )