美國大選投票已過了一周，川普仍拒絕承認敗選，試圖透過訴訟戰翻盤，也抵制政權移交，總統當選人拜登（Joe Biden）直言「情況尷尬」，但不會影響其團隊的交接作業，並會在感恩節前先公布第一批內閣閣員名單。

川普政府並未照慣例授意總務署認可選舉結果，因此也未能啟動政權移交作業，拜登團隊成員無法進駐聯邦政府機構準備交接，無從了解機密訊息，也無法透過國務院與外國元首聯繫，而拜登挑選內閣成員的事前背景調查也遭凍結。

對於川普不認敗選刻意卡他的動作，拜登周二表示，「老實說我認為此一情況是有點尷尬，我認為川普現在的做為並不利於他的名聲。」

拜登還指出，「川普政府到現在雖然還不願意承認我們勝選，但我有信心，這對於我們在明年1月20日前完成交接的計畫不會有太大的影響。」

拜登還說，儘管還未能得到政府資源進行交接，但他周二下午已與6名外國領袖通電，他也會在感恩節前公布第一批內閣閣員名單，包括未來幾天將先公布幕僚長等白宮重要核心內閣官員名單。

此外，在華爾街看來，這次大選與2000年的情況並不一樣，川普打選舉官司將徒勞無功，明年1月20日還是會由拜登就任成為第46任美國總統。

花旗首席美股策略師雷夫科維奇（Tobias Levkovich）表示，「對絕大多數投資人來說，選舉結果已經底定，川普想要透過選舉訴訟尋求翻盤的機率，目前看來根本是微乎其微。」

華爾街金融圈領袖摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）則呼籲川普政府尊重選舉結果，趕快辦理政權和平移交作業。

貝萊德策略師團隊則發表研究報告指出，「我們認為重新計票與提出選舉訴訟後，選舉結果為之翻盤的機率微乎其微。」

(工商 )