美國農業部指出，黃豆季末庫存跌至7年新低，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨11日勁漲1％，觸及逾4年來新高。CBOT交易最活躍黃豆期貨合約，周三亞洲盤漲1.1％來到每英斗11.5875美元，盤中一度觸及11.6050美元，創2016年7月來新高。農業部預估，2020／21銷售年度結束前，美國黃豆庫存減至1.9億英斗，是2013／14年度來最小季末庫存。
美國農業部指出，黃豆季末庫存跌至7年新低，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨11日勁漲1％，觸及逾4年來新高。CBOT交易最活躍黃豆期貨合約，周三亞洲盤漲1.1％來到每英斗11.5875美元，盤中一度觸及11.6050美元，創2016年7月來新高。農業部預估，2020／21銷售年度結束前，美國黃豆庫存減至1.9億英斗，是2013／14年度來最小季末庫存。
(工商 )
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