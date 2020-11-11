程泰機械第三季大陸訂單雖有回升跡象，但美國市場仍未有起色，致使第三季及前三季接單及出貨不如預期。11日董事會承認第三季財報，第三季本業虧損0.18億元、但有業外收益挹注，單季EPS為0.09元；前三季本業獲利0.16億元，EPS攀升至3.92元，居工具機廠獲利之冠。
程泰第三季合併營收13.57億元，又認列匯損0.49億元，但認列轉投資事業發放現金股利、獲得政府數百萬元的紓困2.0補助金挹注，淨利歸屬母公司約955萬元，EPS為0.09元。
程泰前三季合併營收37.86億元、營業毛利為7.02億元、本業淨利0.16億元，第一季認列出售轉投資事業益全機械台中廠房及土地收益挹注，稅前淨利5.57億元，淨利歸屬母公司4.33元，EPS為3.92元。
程泰10月合併營收4.27億元，比去年同期減少22.77％；前十月合併營收42.13億元，較去年同期減退19.01％。
法人預估，程泰今年合併營收將比去年同期衰退10％～20％不等，但有處分土地資產獲利挹注，今年EPS將會優於去年度的2.43元。
(工商 )
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