今年雙11雖然看起來消費者的購物能力未減，但其實各大品牌下殺力度有夠強嗎？因著疫情的關係，不少民眾都把未能出國的預算轉到國內購物消費上，不過正因如此，電商在上半年已成為了逆市成長之冠，更吸引了大批過去未在電商購物、較年長的消費者，但卻在每年最大的雙11檔期，電商卻未推出如過去的高回饋、超殺優惠，像是近年都會強打平台與Line購物的回饋，但今年卻在限時及回饋上都縮水，而且也未如過往一樣有亮眼的奢侈品、3C祭品。

在電商工作服務逾10年的Sabrina就表示，過去雙11都是補強全年業績的重點，但今年因著上半年都已經有超乎預期的成長，以目前各家的下殺優惠及回饋來看，反映出電商業者並未像過去會憂心，因此優惠的力度也不夠，加上已經是連續幾年都強打的活動，她認為業者也漸漸變不出什麼新花樣，「雙11都要靠廠商配合祭出犧牲品來低價吸客，但今年疫情對於廠商也會有影響，這也有可能是其中有消費者覺得下殺不夠力的原因。」

至於服務電商近3年的公關公司周姓主管也認為，今年電商光在雙11首頁的下殺品入口變少，感覺也沒有雙11的規模，而且更少了很多大品牌、奢侈品下殺，改以噱頭大於實際去打造雙11購物節，相反針對優惠及宣傳的力度都變小，「今年電商吸收到不少新客，加上整體業績增加，感覺就沒那麼積極去推雙11優惠，競爭的企圖心也沒那麼大，加上連續幾年下殺，消費者胃口也被養大了，假如折扣著實無感的話，的確只會吸引消費者購買原本就會買的固定商品。」

(中時 )