相隔3年多時間，「籃球精靈」顏行書重新回到SBL擔任總教練，這次換當桃園璞園教頭，11日在花蓮觀護盃籃球賽首戰，終以59比75不敵裕隆納智捷，顏行書說：「其實我們陣容今天才確定，我有信心越來越好，不讓外界小看我們！」

自從2017年卸下富邦勇士兵符，顏行書這次該當璞園總教練，他強調球隊要改善的地方還很多，畢竟這是新的組合，整合訓練還沒幾天，「接下來先把本土競爭力打出來，然後加強默契，我希望我們可以打出團隊球風，特別是防守競爭力。」

畢竟這支璞園除了擁有林金榜、陳世杰兩名老將，還有李冠霆、杜譽誠、林義恩、陳景隆、蔡揚名等菜鳥加入，顏行書說：「我們就想借重金榜的防守意識與經驗傳承，藉由新舊球員融合的方式調度，建立仍具競爭力的SBL球隊陣容。」

顏行書希望藉由這次觀護盃，可以確定整個輪替陣容，以及做到有所融合、打到應有隊形，儘管這幾名老將與新秀首戰表現欠佳，5人總共只拿5分，可是顏行書表示，「我不會怪他們表現欠佳，只希望利用剩下不到1個月時間努力磨合。」

才剛確定新球季要打SBL的「阿飛」施顏宗，卻在第3節不慎傷到左腳踝，目前預計觀護盃不再上場，就等SBL新球季12月5日開幕戰，「當時我不小心失去平衡，才會整個人摔倒，當時我還比較擔心膝蓋，接下來就好好休息。」

至於被留在SBL，而不是前往P＋聯盟打球，施顏宗用正面方式看待，「其實就是一邊有球打、一邊沒球打，P聯盟那麼多洋將，還有戴維斯，我上場機會有限，起碼留在SBL我可以多打一點，接下來的新球季，我的目標將是年度進步獎！」

璞園前鋒施顏宗第3節扭傷左腳踝，璞園總教練顏行書連忙上前關心。(觀護盃提供)

(中時 )