美國大選落幕後，現任總統川普拒不認輸，據《華盛頓郵報》（Washington Post）9日引述匿名資深華府官員指出，川普政府下令，在關鍵州選舉結果未定、川普競選團隊仍在進行訴訟期間，各大政府機構官員不要和拜登團隊進行交接。對此，關注美國大選的律師葉慶元忍不住說，「賴皮王！」

葉慶元在臉書用「嘆為觀止」形容川普舉動，並說「這不是『懂王』，根本是『賴皮王』！」不少網友則紛紛透露想法，「這件事比選舉本身還重要」、「贏家才有資格玩大和解遊戲，反之，輸家則是刀走偏鋒」、「換掉國防、中情局、司法，感覺要搞政變」、「這是小孩子？還是總統？匪夷所思」。

另外，川普輸掉總統大選後，他突在推特宣布開除國防部長艾思博（Mark Esper），由國家反恐中心主任密勒(Christopher C. Miller）代理，引發各界關注；據傳聯邦調查局（FBI）局長瑞伊及中央情報局（CIA）局長哈斯佩爾亦可能丟官，不但為政權交接增添了困難度，還可能導致重大國安危機

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另外，CNN指出，川普電閃撤換國防部長這麼重要的職位，令人擔心從現在開始到明年1月20日，有可能是美國現代史上最瘋狂的72天。

(中時新聞網)