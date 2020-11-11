美國衛生及公共服務部長阿扎爾（Alex Azar）周二說，本周將把禮來（Eli Lilly）治療新冠病毒感染藥物Bamlanivimab分配各州衛生單位使用。食品暨藥物管理局（FDA）周一緊急批准使用該藥，適用對象為高齡和有罹患重病風險的民眾。

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