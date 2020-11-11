美國緊急批准 使用治療新冠病毒感染藥物 20:192020/11/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國衛生及公共服務部長阿扎爾（Alex Azar）周二說，本周將把禮來（Eli Lilly）治療新冠病毒感染藥物Bamlanivimab分配各州衛生單位使用。食品暨藥物管理局（FDA）周一緊急批准使用該藥，適用對象為高齡和有罹患重病風險的民眾。 (工商 ) #藥物 #美國 #緊急 #治療新 #病毒感染 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 顱磁刺激治療 改善藥效不佳憂鬱患者 15:572020/11/11 健康 無輻射導管治心房顫動 風險低 04:092020/11/11 地方新聞 安成治新皮膚疾病新藥AC-1101 一期臨床試驗收案完成 19:312020/11/11 財經 催生本土新冠疫苗 指揮中心公開徵求2萬名受試者 14:232020/11/11 生活 超越加州 全美出現首個新冠確診數逾百萬的州 23:362020/11/11 國際 被迫分家前夕 TikTok四告美國政府 挑戰CFIUS總統令 11:222020/11/11 兩岸 陸寮出現本季首2例新A流感 04:092020/11/11 生活新聞 精準快篩蘭花病毒 興大研究有助提高花卉競爭 17:382020/11/11 生活 新冠肺炎疫苗受試者平台 不到2小時破千人登記 16:452020/11/11 生活 台灣的政治防疫 該下架了 04:102020/11/11 兩岸新聞 財經熱門新聞 救命疫苗變股市毒藥？華爾街大咖驚爆大危機 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 馬雲狂言害螞蟻IPO夢碎 達里歐卻喊支持北京嚴管市場 - 財經 ASML曾答應賣EUV 大陸卻拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 變盤訊號來了！ 謝金河曝它讓全球股市豬羊變色 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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