本田周三宣布計畫明年3月底前，大量生產配備等級3自動駕駛功能的豪華轎車Legend。這將讓本田成為全球首家量產等級3自動駕駛車的汽車製造商。

等級3是有條件自動駕駛，可完成部分自動駕駛任務，但仍要透過駕駛人處理特殊行車狀況。

(工商 )