本田擬量產等級3自動駕駛車 20:202020/11/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本田周三宣布計畫明年3月底前，大量生產配備等級3自動駕駛功能的豪華轎車Legend。這將讓本田成為全球首家量產等級3自動駕駛車的汽車製造商。 等級3是有條件自動駕駛，可完成部分自動駕駛任務，但仍要透過駕駛人處理特殊行車狀況。 (工商 ) #大量 #全球 #等級 #自動駕駛 #本田 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北港女警下班車禍亡 母哭喊心肝寶貝場面悲 04:092020/11/11 地方新聞 台塑發表新款卡車 宣示明年推全電動12噸卡車 16:182020/11/11 財經 頭份休旅車搶快攔腰撞翻娃娃車 1師3幼童受傷送醫 09:132020/11/11 社會 西濱大車棧板掉落 2車追撞致回堵後方7車再撞 12:502020/11/11 社會 現代汽車集團三品牌 未來車款將全面搭載NVIDIA DRIVE車用資訊娛樂系統與人工智慧平台 10:202020/11/11 財經 女駕駛闖紅燈攔腰撞娃娃車 180度翻覆3幼童1老師受傷 10:002020/11/11 社會 遊輪旅遊春燕來了 公主遊輪宣布2021藍寶石公主號回歸 15:502020/11/11 生活 西濱快速道路拖板車摔落橋下 駕駛受撞擊語無倫次 15:102020/11/11 社會 全球造紙業首家 永豐餘獲循環經濟商模最高等級認證 16:152020/11/11 財經 基隆微笑台北前叉路口車道量不足 尖峰時段回堵數公里 17:352020/11/11 生活 財經熱門新聞 ASML曾答應賣EUV 大陸卻拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 特斯拉殺手真的在大陸？股價狂飆逾900％ 超越美大廠 - 財經 拜登不放手！ 美中科技爭霸 將瞄準4大戰場開打 - 要聞 變盤訊號來了！ 謝金河曝它讓全球股市豬羊變色 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。