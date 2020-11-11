投資人一方面擔心新冠疫苗量產後的物流運送挑戰，另一方面在新增感染人數激增下，預期政府會擴大刺激支撐經濟，導致美元走軟，11日國際金價微幅回揚。倫敦現貨金價周三小漲0.1％，來到每盎司1,878.54美元。美國製藥巨頭輝瑞宣稱研發的新冠疫苗超過90％有效，升高市場風險胃口，周一現貨金價跌4.6％，是自8月11日來最大單日跌幅。

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