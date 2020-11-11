憂疫苗運送挑戰 金價回揚 20:192020/11/11 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人一方面擔心新冠疫苗量產後的物流運送挑戰，另一方面在新增感染人數激增下，預期政府會擴大刺激支撐經濟，導致美元走軟，11日國際金價微幅回揚。倫敦現貨金價周三小漲0.1％，來到每盎司1,878.54美元。美國製藥巨頭輝瑞宣稱研發的新冠疫苗超過90％有效，升高市場風險胃口，周一現貨金價跌4.6％，是自8月11日來最大單日跌幅。 (工商 ) #運送 #金價 #回揚 #新冠疫苗 #現貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 輝瑞疫苗試驗者曝驚人副作用 第2劑狀況更劇烈 07:542020/11/11 生活 零下70度冷凍大挑戰 新冠疫苗恐成富國專屬品 21:322020/11/11 財經 匯率期貨趨勢專欄－疫苗振奮 美元轉強、歐元承壓 04:092020/11/11 證券．權證 《生醫股》高端疫苗攜手美商開發鼻噴新冠疫苗 將力推進人體臨床 08:002020/11/11 財經 陸疫苗大逆轉！巴西測試死者被證實自戕 當局已恢復疫苗試驗 23:322020/11/11 兩岸 催生本土新冠疫苗 指揮中心公開徵求2萬名受試者 14:232020/11/11 生活 金價甩頹勢 選後回歸基本面 04:092020/11/11 投資理財 重賞1萬8有勇夫 疫苗受試8小時破6千人 23:022020/11/11 生活 莊人祥臉腫了 陳時中改口：新冠疫苗引進時間未定 10:012020/11/11 生活 嘉市追加採購3500劑流感疫苗 65歲以上逾6成接種 17:202020/11/11 生活 財經熱門新聞 救命疫苗變股市毒藥？華爾街大咖驚爆大危機 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 馬雲狂言害螞蟻IPO夢碎 達里歐卻喊支持北京嚴管市場 - 財經 ASML曾答應賣EUV 大陸卻拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 變盤訊號來了！ 謝金河曝它讓全球股市豬羊變色 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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