RDIF強調俄羅斯新冠疫苗 有效性達92％ 20:202020/11/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」（RDIF）周三表示，臨床試驗期間數據顯示俄國新冠肺炎疫苗「衛星五號」（Sputnik-V）保護人體不受感染的有效性達92％。雖然俄國8月批准使用該疫苗，但大規模試驗在9月才開始進行。 (工商 ) #俄羅斯 #RDIF #俄國 #有效性 #強調 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學齡前幼兒 首打族僅18％接種 疾管署急催 04:092020/11/11 生活新聞 江啟臣籲民進黨政府購買、研發新冠疫苗要更多元 15:402020/11/11 政治 催生本土新冠疫苗 指揮中心公開徵求2萬名受試者 14:232020/11/11 生活 輝瑞疫苗試驗者曝驚人副作用 第2劑狀況更劇烈 07:542020/11/11 生活 美智庫報告 空軍不足以應對中俄 04:102020/11/11 焦點新聞 董智森真心話：看綠媒 像在看笑話 09:072020/11/11 政治 《熱門族群》台塑四寶發力 塑化股紅咚咚 11:072020/11/11 財經 政院重開會報 江啟臣：證明拿疫情當停開理由是自欺欺人 09:132020/11/11 政治 《台北股市》無懼MSCI權重遭逆風 台股頻創新高、年底行情旺 16:472020/11/11 財經 BNT疫苗 明年Q1有望買到 04:092020/11/11 財經要聞 財經熱門新聞 ASML曾答應賣EUV 大陸卻拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 特斯拉殺手真的在大陸？股價狂飆逾900％ 超越美大廠 - 財經 拜登不放手！ 美中科技爭霸 將瞄準4大戰場開打 - 要聞 變盤訊號來了！ 謝金河曝它讓全球股市豬羊變色 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。