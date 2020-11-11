俄羅斯主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」（RDIF）周三表示，臨床試驗期間數據顯示俄國新冠肺炎疫苗「衛星五號」（Sputnik-V）保護人體不受感染的有效性達92％。雖然俄國8月批准使用該疫苗，但大規模試驗在9月才開始進行。

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