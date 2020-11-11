疫苗捷報刺激 倫敦銅價漲近2年半高點 20:202020/11/11 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 輝瑞新冠疫苗試驗傳捷報，升高市場對全球經濟迅速重啟的期待，加上投資人看好歐美將擴大財政刺激，倫敦銅價11日攀漲到近2年半高點。倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅，周三漲0.5％來到每噸6,963美元，盤旋在周一觸抵的29個月高點7,054美元附近。全球經濟可望好轉，對亞洲一些重度依賴貿易的市場有助益，促成銅價延續漲勢。 (工商 ) #銅價 #倫敦 #全球經濟 #捷報 #輝瑞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 興櫃三商家購、伊雲谷 業績成長亮眼 04:092020/11/11 產業特刊 輝瑞疫苗試驗者曝驚人副作用 第2劑狀況更劇烈 07:542020/11/11 生活 《國際金融》原油庫存減＋疫苗進展 國際油價續升 14:482020/11/11 財經 憂疫苗運送挑戰 金價回揚 20:192020/11/11 財經 資本市場看漲 經濟可望復甦 04:092020/11/11 財經焦點 大陸寶鋼12月份盤價開漲盤 中鋼可望順勢調漲 10:202020/11/11 財經 《日股》疫苗願景佳 日經收漲444點 15:562020/11/11 財經 《國際金融》憂封鎖經濟損失 歐股守住8個月高點 09:422020/11/11 財經 BNT疫苗 明年Q1有望買到 04:092020/11/11 財經要聞 人民幣中間價 飆兩年半新高 04:092020/11/11 全球財經 財經熱門新聞 救命疫苗變股市毒藥？華爾街大咖驚爆大危機 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 馬雲狂言害螞蟻IPO夢碎 達里歐卻喊支持北京嚴管市場 - 財經 ASML曾答應賣EUV 大陸卻拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 變盤訊號來了！ 謝金河曝它讓全球股市豬羊變色 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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