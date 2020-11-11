輝瑞新冠疫苗試驗傳捷報，升高市場對全球經濟迅速重啟的期待，加上投資人看好歐美將擴大財政刺激，倫敦銅價11日攀漲到近2年半高點。倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅，周三漲0.5％來到每噸6,963美元，盤旋在周一觸抵的29個月高點7,054美元附近。全球經濟可望好轉，對亞洲一些重度依賴貿易的市場有助益，促成銅價延續漲勢。

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