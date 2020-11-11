桃園市新屋區興福路726巷107弄內一間釣竿製造工廠全面燃燒，11日18時48分傳出火警後，桃園市消防局出動57名消防人員前往救援，所幸現場無人員受傷、受困，火勢在19時54分獲得控制，詳細起火原因及財物損失，須待火調人員進一步調查。

(中時 )