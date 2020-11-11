桃園永安工廠傳火警 幸無人受傷、火勢獲控制 20:202020/11/11 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園永安一處釣竿製造工廠今晚傳出火警。（翻攝照片／黃婉婷桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市新屋區興福路726巷107弄內一間釣竿製造工廠全面燃燒，11日18時48分傳出火警後，桃園市消防局出動57名消防人員前往救援，所幸現場無人員受傷、受困，火勢在19時54分獲得控制，詳細起火原因及財物損失，須待火調人員進一步調查。 (中時 ) #人員 #受傷 #火勢 #桃園市 #工廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南屯發生雜草火警發現1具男焦屍 警方追查身分 18:132020/11/09 社會 新北6000未登記工廠 僅10％申請輔導 04:092020/11/11 地方新聞 高雄某國小鍋爐室氣爆 玻璃噴飛幸無人傷亡 12:402020/11/10 社會 新莊台北醫院手術室火警 疑醫療儀器冒火星肇事 12:352020/11/10 社會 竹縣消防局化災搶救基礎班 提升救災戰力 15:222020/11/08 生活 台灣大哥大總經理林之晨：擁抱5G 翻轉電信全新服務模式 04:092020/11/10 財經要聞 哈林嘉義智慧綠能工廠 年底啟用 04:092020/11/10 產業．科技 中油捐贈桃園永安國中再生電腦 盼縮短城鄉數位落差 12:012020/11/09 財經 台北醫院多事之秋 手術室竄火 04:092020/11/11 社會新聞 氣爆釀災 台南全面清查自助洗衣店 04:102020/11/09 地方新聞 社會熱門新聞 24歲中壢乞丐妹GG了 警：再乞討將開罰「見一次罰一次」 - 社會 女同事太誘人？工作室沙發廚房硬上3回 男辯：見妳忍不住 - 社會 直播主闖廢棄醫院發現半身吊屍 死者失蹤1年 母認屍淚崩送紅包 - 社會 高雄女騎路肩被罰600元 機車族怒轟「垃圾」：到底誰設計馬路 - 社會 嘉義母女爆衝突 逆女刺傷母親肚深達５公分 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。