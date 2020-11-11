去年3月嘉義縣朴子市發生一起補習班交通車撞耕耘機重大車禍，駕駛送醫不治，女學生蔡亭羽昏迷至今，該交通司機當時已高齡70且車齡、隨車人員等皆不合法，議員黃嫈珺11日上午質詢時就指出「除是意外也是人禍」，針對補習班交通車不合法問題，希望教育處除加強稽查外，還要重罰殺雞儆猴，避免下次憾事發生。

該案件司機年齡70歲，車齡超過15年，車子也無依規定有許可字號等資訊，車禍除是意外也是人禍，黃嫈珺說，實地觀察目前這類違法的情況相當普遍，放學時在校門口都可看到不符合標準的私家箱型車接送小朋友，將家長的寶貝置於危險中。

根據教育處的資料去年5月至今已攔檢154次，並開罰5件，盼透過稽查遏止歪風，黃嫈珺指出，補教業者「罰不怕」甚至還找找政治人物關切，讓第一線稽查人員壓力很大，教育處需拿出魄力重罰，才能殺雞儆猴，嚇阻不肖業者。

教育處長陳添丁表示，目前報府核備車輛從原來0輛增至13輛，除車身顏色烤漆並未強制要求，其標識、駕駛座兩邊外側標示、車型、規格、安全設備（含防火器、醫療設備及行車紀錄器）、駕駛資格及隨車人員等，皆有強制要求執行，目前教育處每月針對幼童接送車、學生校車有至少4次稽查，警察局及監理所也會不定期、不定點路邊攬檢，除開罰外也會持續追蹤，輔導改善。

另，今天議會結束後，陳添丁在朴子國中校長曾崇賢陪同下到孩子家探望，包括協助身份鑑定、學籍安置及朴中到家教育等都已開始，目前蔡亭羽需要的包括取得重大傷病卡、經濟上的支持等，陳添丁也承諾會盡力協助。

(中時 )