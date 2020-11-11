外貿協會為突破疫情限制，舉辦線上「2020年非洲商機日暨臺非企業論壇」，規模不縮水，11日先由「臺非企業論壇」打頭陣，邀請非洲主要國家商工會領袖分享疫情期間商機；貿協董事長黃志芳表示，樂觀看待台灣未來將與非洲國家擁有雙贏的成果。

黃志芳強調，非洲受疫情影響，導致25年來首度經濟衰退，但由於持續進行數位化及區域整合，相信充滿活力的非洲很快就能恢復經濟成長，貿協也會持續協助我國廠商前進非洲。

黃志芳亦提到，為分享我國防疫經驗，除今年7月6日邀請13個非洲國家的361名衛生官員和醫務人員與我國專家舉行線上會議，同時貿協還成立線上防疫網頁，分享疫情消息及提供防疫器材資訊，充分體現「Taiwan can help」的人道主義精神；同時，11月3日由來自29個非洲國家的181名議員建立非洲福爾摩沙俱樂部，樂觀看待台灣未來將與非洲國家擁有雙贏的成果。

經濟部國貿局副局長李冠志表示，非洲地區的經濟整合近年來更加深化，目前已成為全球焦點，特別是在「非洲自由貿易協定」第一階段協議預計於明（2021）年1月1日生效之後貿易局將持續加強與非洲國家的接觸，發展雙邊商務關係。在疫後時期，更將以視訊、電子媒體工具執行前述任務。此外期盼與非洲國家在防疫、紡織成衣、汽車零配件、農產品及食品加工、機械及工具機、綠能及醫療相關產業加強合作。

12日將繼續舉行採購洽談會，計邀請來自史瓦帝尼、埃及、南非、阿爾及利亞、坦尚尼亞等非洲14國40家的買主與我商進行線上洽談產品包括汽車零配件、食品、橡塑膠射出成型機、金屬加工機、農業機具、資通訊設備、醫材等，其中部分買主是年營業額逾5億美元，商機值得期待。

(工商 )