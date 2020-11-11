美國總統川普9日閃電開除國防部長艾斯培，10日再度出手撤換國防部2名助理部長，還安插國家安全會議（NSC）最高反恐顧問巴特爾（Kash Patel）出任幕僚長。外界認為，川普急著在卸任前完成「秋後算帳」，勢將造成美軍在政策、情報事務上出現青黃不接，也可能影響政權交接。

川普在推特上開除國防部長艾斯培後，宣布由55歲的國家反恐中心主任米勒（Christopher Miller）接任代理防長，巴特爾則將出任米勒的幕僚長。他曾在效忠川普的共和黨聯邦眾議員努尼斯（Devin Nunes）辦公室擔任高階幕僚。

艾斯培被炒魷魚後，國防部政策助理部長安德森（James Anderson）也跟著辭職，職缺由塔塔（Anthony Tata）遞補。塔達是退役陸軍准將，曾宣稱民主黨籍前總統歐巴馬是「恐怖分子首腦」。

此後，五角大廈情報事務助理部長克南（Joseph Kernan）亦自請辭職，改由柯恩-瓦特尼克（Ezra Cohen-Watnick）接任。

美國政治新聞網站Politico引述眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）說法稱：「在總統權力過渡期間進行國防部高層人事調動，此舉真的再危險不過」，且川普可能繼續開除或逼迫國安官員去職，以換上對他「更忠心」的人馬，這樣一來「接下來的70天可能局勢不穩，甚至可能極度危險」。

(中時 )