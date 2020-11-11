美國海軍陸戰隊(USMC)上星期發布的照片顯示，剛剛取得了首批新一代的兩棲登陸車SuperAV，它將取代服役40年的AAV-7。

任務與目的(task and purpose)報導，美國海軍陸戰隊一直希望有新的水陸兩棲突擊車，畢竟AAV-7已是越南戰爭時期的產物，最新一輛是生產於1970年。上個月，一輛AAV-7在加州外海的訓練任務，發生沉沒事件，造成9名陸戰隊員喪生。

上星期，加州特溫尼寧棕櫚市(Twentynine Palms)的海軍陸戰隊空中作戰中心，舉行了SuperAV的初步交車儀式，6輛SuperAV交給了第1 陸戰師第3突擊兩棲營(Co. D, 3rd Assault Amphibian Battalion, 1st Marine Divisio)。在海軍陸戰隊的網路相簿(dvidshub)上，公布一些照片。

SuperAV 尾部的推進螺旋槳。(圖/Iveco)

據黃竣民教官的資料，SuperAV原先是義大利伊維柯(Iveco)公司所研製的8輪裝甲車，全重31噸，可搭載12名步兵。陸上的車速達到105公里/小時，車尾有2具浮游用的螺旋槳，每具螺旋槳的推力達到29噸，該它在海上浮游的速度達到11公里/小時。

2011年，伊維柯與BAE系統達成業界聯盟，競爭美國海軍陸戰隊的新一代兩棲突擊車的合約，得到成功。美軍陸戰隊在2018年6月，向BAE系統公司(BAE Systems)授予了1.98億美元的合約生產30輛SuperAV。

首批30輛算是初步測試性質，如果取得好評，那麼在2022年之前，就能得到後續的大合約，將全面生產約704輛，總交易額將超過12億美元。

在全速生產之後，新一批的量產型與現在看到SuperAV稍有不同，比如會安裝30公釐機砲做為主要武器。

(中時新聞網)