每年第四季耶誕跨年旅遊盛行，但今年疫情年無法出國，只有大買居家飾品裝置最道地耶誕氣氛，特力（2908）集團旗下代理美國家具品牌Crate and Barrel因應聖誕節慶以「the coziest season 愜享冬日假期」為題推出300多項新品迎節慶，光是呼應雙11的電商銷售近十天就達去年整整一個月的七成，預期將挹注電商業績在全年度至少八成成長。

Crate and Barrel今年因疫情靠電商業績撐全場，而實體店包括微風信義、華泰名品城與台中大遠百等相對持平，特力坦承，電商新增25歲至30歲年輕客群，且從線上導入線下，預計下月12月或明年初再展微風復興店新店，該新店規模約300坪，雖然比微風信義、台中大遠百500多坪小，獨有美國風格家具仍成為年輕族群追逐焦點，尤其是疫情下更多在家上班的年輕族群。

為慶耶誕，即日起至12月3日全面8折；11月27～29日Black Friday黑色購物節加碼，商品全面再8折，買50,000元送5,000元，線上門市同享優惠。Crate and Barrel新商品設計部副總Sebastian Brower表示，面對嚴峻考驗的一年，感知家庭與相聚對消費者的重要性，今年聖誕導入丹麥的幸福生活哲學，因應不同的居家設計與屋主喜好，推出Red & Green、Apres ski、Nordic White和Trove等四大風格與其節慶新品。

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