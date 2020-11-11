眾所矚目的P. LEAGUE+職籃聯盟元年賽季將於12月19日在彰化縣立體育館點燃例行賽戰火，今天由執行長陳建州率領台北富邦勇士、桃猿領航員、新竹攻城獅、寶島夢想家四隊代表召開記者會，公布競賽規章及願景。

陳建州表示，Ｐ＋聯盟元年的口號為「是時候了」，象徵等待20年台灣終於可以再有職業籃球聯盟出現，屆時正規賽四節、一節時間12分鐘，球員個人犯規6次，全場每隊有一次挑戰使用，不論成功與否都只有這次挑戰，使用過就沒了，挑戰失敗的話，會扣掉一次暫停。

而Ｐ＋聯盟各隊球員名單可以有3名洋將、1名華裔球員、1名外籍生球員，其他則是本土球員，每場比賽賽前登錄2位洋將，前三節可雙洋將同時在場上，第4節只能用1名洋將、可輪替更換，這個規定是希望讓本土球員增加決勝時期的經驗和膽試。

陳建州補充，由於聯盟才第一年，還沒有新人選秀會，和薪資上下限也還在討論中，「但未來一定會有選秀會，我們會再請教籃協，討論出讓大家都舒服的方式，至於薪資上下限，目標3年內訂出明確數字。」

Ｐ＋聯盟各隊有12場例行賽，比賽時間集中在周六、周日，以彰化為主場的寶島夢想家，因為有不少觀眾從台中過去觀賽，董事長張承中昨天會後宣布球隊最後4場例行賽會在台中台體大體育館進行，來凝聚大中部地區民眾的認同感。

(中時 )