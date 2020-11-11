肝膽腸胃科醫生陳炳誠日前上節目分享隔夜菜的保存重點。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

不少長輩怕浪費，會將沒吃完的剩飯菜繼續食用，但這樣的做法很可能有致癌的危險！一名68歲的婦人時常將沒吃完的菜放在桌上，僅用罩子蓋著隔天再吃，這樣連續多年後，她不但爆瘦10幾公斤，還發現已罹患胃癌，轉移到了肝臟。對此，醫生透露，隔夜菜要快速降溫保存，可直接放冷凍庫，待要食用時加熱溫度維持75至80度，且時長至少3分鐘即可。

肝膽腸胃科醫生陳炳誠日前在節目《醫師好辣》上分享，一名婦人每次只要孩子、孫子回家吃飯，便會煮上一大桌料理，但無法當天吃完，婦人便利用罩子罩住，隔天再繼續食用，這樣不健康的飲食方式，長期下來讓她的腸胃開始不舒服，出現胃酸逆流的情況，就算女兒阻止她仍是不聽勸。

而婦人來到醫院就診，由於沒有出現太嚴重的問題，例如血便、黑便等，且她也拒絕做檢查，所以陳炳誠就開了藥讓她回家服用。怎料過了1年後，婦人整個人雙頰凹陷，爆瘦10公斤以上，陳炳誠見狀況不對趕緊幫婦人安排檢查，果然發現婦人罹患胃癌，更不幸的是還轉移到了肝臟。

而至於隔夜菜到底能不能吃，陳炳誠則透露只要做好2點，基本上就沒有太大問題。第一，若沒有吃用完的食物，一定要趕緊冷藏，等到要吃時拿出來加熱，這樣頂多是營養素流失，細菌量不會太高；第二個重點，若菜在很熱的狀態下，建議可直接放進冷凍庫裡，讓它快速降溫，待要食用時，加熱溫度維持75至80度並且加熱超過3分鐘，就不會有問題。

(中時新聞網)