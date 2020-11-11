今1架運8反潛機進入我西南空域 21:062020/11/11 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運8反潛機。國防部提供。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部傍晚發布，共軍運8反潛機1架次今天上午進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。 (中時 ) #西南 #防空 #反潛 #國防部 #巡邏 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今又1架運8反潛機進入我西南防空識別區 18:502020/11/10 政治 勇鷹高教機增試飛時段 國防部持續爭取 16:532020/11/11 政治 國旅補助平日團遊 至少2天1夜 04:092020/11/11 生活新聞 分手1年驚見前任恩愛照 他恍然大悟：我徹底輸了 15:232020/11/11 生活 ASML曾答應賣EUV 大陸卻拿不到 驚人內幕曝光 19:392020/11/10 財經 川普操作反中只為選舉 TikTok案已數周無人理 13:272020/11/11 財經 孫安佐遭控非法製造手槍三度出庭 低調說不方便發言 11:042020/11/11 社會 親子節能Ready go 11／14木柵動物園登場 04:092020/11/10 產業財經 上次庭後阿嬤過世 孫安佐沉默出庭 13:572020/11/11 社會 TMTS工具機線上3D數位展 今登場 04:092020/11/10 產業．科技 政治熱門新聞 川普此舉暗示將掀驚人變局 港媒警告：台灣要被丟了！ - 政治 美國大選結果有爆炸性發展？網預言：馬上就要換人崩潰了！ - 政治 川普「保位戰」大絕招？專家預測結局超可怕 - 政治 豬吃瘦肉精20秒影片曝光 倒地抽搐、情緒躁動 - 政治 拜登真的是好人嗎？高金素梅現身怒戳真相：他跟川普都一樣！ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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