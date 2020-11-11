科技部科學園區審議會11日通過中科2件投資案，包括精密機械產業的榮光機械，以及電腦周邊產業的正崴精密工業，投資總額3.5億元；另有1件增資案，增資5億元。中科今年截至11月，總計引進21家新投資案，總投資金額約91億元，全年引資金額上看百億元。

其中，成立50餘年的榮光機械，進駐中科台中園區將投資2億元，主要研發製造外、內圓磨床、無心磨床及刀具磨床等。榮光機械的客戶群遍布40餘國，產品從設計至成品銷售，自製率高且品質穩定度佳。

中科管理局表示，榮光機械的關鍵技術為液靜壓軸承設計及液靜壓導軌技術，其優勢在於確保機台運轉過程產生之熱變位誤差降至極小，同時在研磨製程獲得更高的機台穩定性及定位精度。

另磨床為各相關機械設備與產品所需的工具機，因應未來人工智慧及大數據應用，如汽車航太業、3C產業、醫療與能源等，可接軌智慧機械、智能化與自動化產業發展趨勢，晉升至高端工具機之供應鏈，提升國際競爭力。

此外，正崴精密工業進駐中科后里園區，預計投資1.5億元，研發有源高頻傳輸線、共享電動自行車及動力電池模組，致力於促進中台灣形成高科技產業聚落，並提升高附加價值之產業發展。

中科管理局表示，正崴有源高頻傳輸線產品應用於社群平台、物聯網、高畫質影音串流及虛擬技術等需高速穩定傳輸技術的相關產業，並以更好的資料傳輸率及傳輸距離，提供未來5G數據流量世代的市場需求。

另共享電動自行車及動力電池模組的研發，符合全球電動車開發趨勢，結合正崴集團機電整合下，提供客戶品質優良IoT、電池、及馬達控制模組之設計開發與整車生產組裝服務。

(工商 )