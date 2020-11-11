東森購物公布「11.11爽購節」階段戰果，11日清晨總銷金額就突破億元，中午前更出現3位破千萬的「閃靈刷手」，下單第1名的會員買了超過2,000張王品集團餐券，總額逾1,300萬元，榮登榜首；另2名專搶Apple產品，其中一人iPhone逾500支手機，逾1,200萬元，另一人則狂掃Apple Watch逾千支，逾千萬元。

除了上述3名破千萬的「閃靈刷手」，還有11名客戶也快手刷破百萬元，下單商品主要以3C產品與餐券為主，包含：Apple產品（iPhone／iPad／Apple Watch）、Vivo V17、SONY Xperia、OPPO A3，以及餐券（王品集團／饗食天堂／漢來）。進一步整體客戶輪廓，女性會員占65％、男性會員占35％；其中，以北部會員佔大宗，40-49歲會員是消費主力。

東森購物觀察，「11.11爽購節」各項商品銷售件數表現，舒潔衛生紙榮登第1名銷售寶座，王品西堤餐券居次， iPhone 11 128G是第3名，第4到第10名依序是，王品夏慕尼餐券、AirPods Pro、春風衛生紙、王品陶板屋餐券、王品西堤餐券、王品聚餐券。

若以銷售總額表現排名，前20大排行依序為：iPhone系列手機、王品集團餐券、AirPods Pro、自然美賦活膠囊組、iPad、SONY Xperia、Apple Watch，總銷金額超過8,000萬元。

對此，東森購物表示， 「11.11爽購節」大方優惠，除了東森幣擴大折抵，最高100％，刷信用卡最高回饋25％，另外LINE購物導購還能再享LINE POINTS 5％回饋無上限，想換iPhone新機，到東森購物「11.11爽購節」超划算！以Apple iPhone 12 256G原價32,000元，「11.11爽購節」東森價30,999元，結帳立馬可省下1,001元，搭配Line購物導購、信用卡、東森幣總共再回饋5,469元，等同以25,530元就能輕鬆購得；除此之外，還可使用東森幣折抵，最高3％。

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