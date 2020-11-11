美國知名期刊《外交政策》（Foreign Policy）日前對美國總統當選人拜登的對台政策進行分析稱，拜登的對台政策與川普會有很大的不同，他會使用更溫和的言辭，不會像川普那麼強硬，但在行動上做得更多，以維持台海情勢穩定。拜登曾對外公開指出，台灣因尋求獨立而發生戰爭，美國不會給予援助，這些年增加對台軍售，是因為來自大陸的軍事威脅大幅增加，不是為了支持台獨。

《外交政策》發表這篇《拜登在台灣問題上言辭溫和但行動堅定》的文章說，今年9月以來大陸接連派遣軍機進入台灣西南海域的防空識別區，美國總統大選前一天，共軍飛機甚至在一天內8次進出台灣附近空域，共軍在台海周邊軍事演習也大幅增加，中共甚至否認了數十年來兩岸之間的海峽中線默契。

分析指出，拜登明年1月上任後最大的不同是在他不會像川普一樣用強烈的言辭激怒北京，也不會利用台灣作為對抗中共的工具。拜登會不會為了自身利益而威脅大陸，政策上會著重在維持海峽兩岸現狀穩定。正如他曾公開宣示的，台灣若因宣布獨立而挑起台海戰爭，美國不應該給予援助。

美國對台軍售也是導致美中台關係緊張的重要因素，報導認為，川普在過去4年裡批准了超過170億美元（約新台幣4942億元）的軍售，其中還包括一部份具有攻擊能力的武器，尤其是出售66架F-16戰機，是美國有史以來最大一筆對台軍售，但這些軍售的目的仍是為了確保台灣安全與西太平洋和平穩定。

文章表示，川普再次出售F-16戰機獲得國會兩黨支持主因是北京對台威脅加劇，經過川普4年來多筆大型軍售後，台灣軍事裝備需求近期將獲得滿足，短期內應不會有大型軍售。

在美國國會與軍事專家高度關切的「戰略模糊」問題上，分析認為，不保證協防台灣一直是對台政策的原則，即便在川普也未曾改變。川普雖然與蔡英文總統通話引起北京反彈，讓外界懷疑他會支持台灣獨立，但後來川普採取更謹慎態度，改用「中國知道我會怎麼做」來回應相關問題。

文章表示，拜登亦曾公開支持對台政策「戰略模糊」，「這意味著美國保留使用武力保衛台灣的選項，但也可能不干預台海戰爭，並保持沉默」。拜登是蔡英文今年1月當選連任時首先向她祝賀的外國政要，他曾表示，戰略模糊能遏制北京威脅，同時也不會讓台灣過於大膽的最佳方式。

分析還指出，未來在國際關係方面，拜登將改變川普退出國際組織與協定的做法，增強美國在國際組織中的影響力，台灣的國際空間也會連帶受到影響而有較大發展，美國將加強與盟友合作應對大陸的威脅，但會更多地使用非軍事手段維持台海現狀。

(中時新聞網)