桃園市平鎮警分局為強化校園安全維護工作、確保師生安全及提升學生自我防衛機制，分局長李建民11日邀集平鎮區各級學校代表、平鎮區公所、各里辦公處、分局各業務單位及各校轄區派出所所長，於前進轄區東勢國小，一同研議校園安全防制作法，以維護學童及青少年學生校園安全。

李建民表示，為防制學生安全重大治安事件再次發生，除指派專人前往各級學校逐一訪視、進行校園環境安全檢測外，並責成各轄區派出所規劃校園（宿舍）暗黑巷道巡邏線，要求巡邏同仁持續加強巡守，越黑暗的巷道見警率要更提升，以維護校園周邊的安全。

經警方全面清查平鎮轄內各級學校周邊環境安全狀況，學生易聚集治安熱點76處、妨害少年身心處所8處、照明設備不足有14處。警方除增設8處巡邏箱串聯成防衛路線外，並結合義警、民防及社區守望相助隊等協勤民力，一同投入校園周邊巡邏工作，另於學生經常聚集、宿舍至學校間，警方也協調個24小時營業超商、民眾商家增設安心服務站，提供各校學生必要之協助，建立「安全走廊」，因應突如其來發生的狀況。

而平鎮分局轄下各派出所以及相關業務單位，都已經與各級學校成立校園安全維護群組，只要有關學生及校園安全的問題，警方接獲反應後將立即主導處置，希望在各個單位通力協助下，全力營造一個讓青少年健康安全、友善舒適的成長環境。

會中各校代表反應熱烈，踴躍提出議題討論，警方也表示，將會持續加強與轄內各級學校密切之合作，並持續協助各級學校完成校園安全檢測及校園、學生宿舍周邊監視器及照明等安全設備改善，以求萬無一失。

(中時 )