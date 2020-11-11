adidas D Rose 11首次搭載LIGHTSTRIKE輕量中底，並採用adizero輕量鞋面提高鞋款支撐，助力Derrick Rose與球迷一同「飆風再起」。(adidas提供)

「飆風玫瑰」羅斯上季持續綻放，在今年NBA例行賽寫下連14場皆至少拿下20分的漂亮成績。為紀念征戰第12個年頭，adidas攜手活塞後衛羅斯推出第11代簽名戰靴D Rose 11，汲取各代鞋款優勢，首次搭載LIGHTSTRIKE輕量中底，並採用adizero輕量鞋面提高鞋款支撐，成就專為速度而生的最輕量簽名鞋款，助力羅斯與球迷一同「飆風再起」！

adidas D Rose 11系列鞋款推出4款全新配色。首發玫瑰配色”Brenda” 靈感汲取自羅斯對母親的感念與愛。以經典紅與黑搭配細節點綴，鞋舌內側使用羅斯專屬玫瑰標誌，結合母親名字”Brenda”，完美傳遞羅斯對母親總是默默守護、支持自己的深刻感謝。

D Rose 11 ”Fast Don’t Lie”以美國肌肉車为靈感，正如同羅斯疾速靈敏的刁鑽球風，唯快不破。採搶眼螢光綠為主色調，腳踝包覆處輔以黑色點綴，呼應肌肉車一貫的配色美學。D Rose 11”Phoenix Reborn”以如火焰般的漸層橘搭配個性黑，搭配鞋底鳳凰浴火重生，象徵飆風玫瑰越挫越勇，誓言永不放棄。

adidas D Rose 11也推出經典黑魂配色，助羅斯酷帥開啟全新篇章，再造巔峰！全系列鞋底印有代表家鄉芝加哥的四顆六芒星，象徵羅斯對家鄉無法抹滅的羈絆與連結，鞋後跟的玫瑰標誌，更鼓勵球迷遵循羅斯傲骨與永不氣餒的精神，如戰士般堅守信念、堅持所愛，持續奮戰球場！

adidas D Rose 11首次搭載LIGHTSTRIKE輕量中底，提供完美緩震能力，並給予球員最即時且靈敏的反饋，成就極具爆發力的步伐表現，如同羅斯獨特球風一般，在球場上疾速進攻。D Rose 11亦汲取各代鞋款的優勢設計結合最新科技，致敬歷代經典、成就不凡戰靴。鞋面採用D Rose 4的adizero輕量鞋面，內有菱格紋線全面加乘鞋款支撐性，搭配D Rose 9的繫繩系統，給予絕佳包覆與穩定，讓雙腳瞬間全力加速，一秒過人。

鞋底則沿用D Rose 7的人字紋耐磨大底，滿足羅斯刁鑽球風所須的絕佳抓地力與急停變向的機動性。adidas D Rose 11雋刻玫瑰基因，重新定義「輕」與「快」，助力球員在球場上可以如戰士般疾速進擊、以壓倒性攻勢橫掃全場！

(中時 )