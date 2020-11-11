即將進入2021年，想知道新的一年，運勢上會有什麼變化嗎？命理師艾菲爾在微博提出分析：有5生肖會在辛丑牛年犯太歲。

生肖牛（本命年）

艾菲爾指出，2021年對屬牛的人來說，會發生較多令你痛苦的事，不論是自己或他人，都容易帶偏見看人，固執的人更加堅持己見，相處上變得難以溝通。

生肖羊

肖羊者，這一年和「改變」有很大關聯，非常容易在構思、發展新企劃，或轉職等事情上遇到挫折；想讓自己變得更好，反被其他人潑冷水，甚至受到打壓阻撓。

生肖狗

艾菲爾分析，狗這一年最好別存有僥倖心理，無論做任何事都要守規矩，因為有時會因貪圖方便，或誤以為他人不知情而偷偷犯規，下場很慘！恐吃上無數罰單或吃上官司。

生肖龍

艾菲爾表示，龍這一年在家庭方面會有大筆開銷，可能是日常支出要你支付，或買房、買車等。若是好事，最大可能是家有喜事，但也怕長輩以孝順之名進行情緒勒索，造成壓力激增。

生肖馬

馬兒這一年要小心小人，可能是地位、輩份比你高者，如職場上司。愛情方面，雙方父母或長輩，特別是較傳統的親戚，會讓你感到困擾。

(中時新聞網)