關於有媒體報導寫道，據轉述蔡英文主席今在民進黨中常會聽取有關美國大選專案報告後，有說到「不要再賭了」，為避免外界可能因不完整的片段轉述，產生不必要的誤會，民進黨趕緊澄清，是對是否拖到議長代理總統一事賭請吃雞排。

發言人顏若芳還原當時的情境，是在台灣智庫執行委員賴怡忠專案報告後，莊瑞雄中常委提問，「川普走司法途徑，有沒有可能由眾議院議長代理總統？」，賴怡忠回答說：「我大膽臆測，美國大選不會拖過1月20號，所以不太可能出現眾議院議長代理。」，並開玩笑說還是講輸的請吃雞排。此時，蔡英文主席表示：「不要再賭了」。

顏若芳指出，相關談話是針對報告內容的討論花絮，亦非討論賭博，相關人士轉述並不完整，為了避免外界模糊焦點，特此澄清。

此外，會中提到在野黨秋鬥抗爭部分，據轉述，民進黨秘書長林錫耀表示，這就像春鬥一樣，都是例行的抗議，民主國家就是這樣，要展現民主制度，他們有這樣發起，會有多少人就持續觀察，就是予以尊重。

民進黨今天宣布，將補實兩位發言人，分別是新竹市議員劉康彥及台北市議員簡舒培；民進黨說，這兩位都是黨內現任年輕世代的公職，期盼可以幫助黨中央更能掌握基層脈動，強化時事議題攻防能量。

民進黨今天也宣布將補實兩位發言人，分別是新竹市議員劉康彥及台北市議員簡舒培；民進黨表示，這兩位都是黨內現任年輕世代的公職，期盼可以幫助黨中央更能掌握基層脈動，強化時事議題攻防能量。

(中時 )