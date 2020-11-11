首例「經濟泡泡」出現後，經濟部長王美花今天表示，後續還有其他廠商等候審查。所有專案申請都必須符合必要性、急迫性、不可取代性、對國家有重大貢獻四原則。但工總理事長王文淵代表產業界發聲，呼籲泡泡專案可以「再放鬆一點」。

對於後續排隊個案數、產業別，王美花沒有明確說多少數目，指還有廠商要進行會談，產業別則是各式各樣都有。並說很多人還不曉得可以透過專案來申請，等首例成功後，會陸續有潛在案例出現。

對於首個海外電子大戶來台程序，王美花說因只來台兩、三天，不需要隔離，只要上飛機前3天有核酸PCR檢測，下飛機到我們這邊再做PCR檢測就可。來台後做好隔離防疫措施，經濟部會有專人陪同。

她強調，有意申請者只要符合必要性等幾個重要條件，向經濟部提出，就會跟指揮中心申請，屆時會有動線規劃，專人接待、專車區隔。而未來累積更多案例後，也能讓指揮中心知道不同模式。

本身就是台塑集團總裁的王文淵，今在工總第74屆工業節慶祝大會上，對於經濟泡泡專案表示肯定，指畢竟現在出國來回都要花掉1個月，但認為專案可以再「鬆一點」。

工總解釋，像大陸、日本，只要回來報告去過哪裡，可以允許不回家在外定點辦公，不需隔離。

至於台美將舉辦經濟繁榮夥伴對話，王文淵說台灣企業和美國貿易往來不多， 但對話觸及5G、能源議題，我想「多少都有幫助」。至於拜登當選美國總統，他則認為誰上來，政策都不會有大變動。

(中時 )