蔡凡熙、劉奕兒、姜濤11日探班校園奇幻劇《超感應學園》，過去蔡凡熙、劉奕兒多次合作，演過仇人、親人，這回在新戲談人鬼戀，不僅交情十足默契良好，彼此入戲太深還一度「愛上對方」。劉奕兒也爆料，只要跟蔡凡熙拍吻戲，「一親完我的臉就會腫起來，有次親了10來回是最嚴重，一下戲我直接去醫院」，直虧蔡凡熙是她的「過敏原」。昨曾與蔡凡熙演出《通靈少女》的郭書瑤也驚喜探班，令蔡凡熙備感窩心。

劉奕兒坦言相信「阿飄」存在，拍戲時必帶護身符，有回在廢墟拍攝，當天穿比較短，事後工作人員告訴她「有個色鬼在我背後要跟我玩」。蔡凡熙自認膽小怕鬼，拍戲時得不斷說服自己看得到鬼，演出大膽模樣。

以選秀節目「快樂男聲」出道，從香港來台參與拍攝的姜濤，一舉一動備受粉絲們關注，為了應援偶像，香港粉絲更先後買下台北多處大型看板，讓姜濤相當感動。被問及來台拍攝最大樂趣？他笑說：「就是希望能一直吃很多美食。」姜濤透露剛抵台隔離期間，就因為台灣美食太好吃，而胖了8公斤。

出身香港團體《MIRROR》的姜濤，以選秀節目《快樂男聲》出道，自香港來台拍攝，香港粉絲為應援偶像，更先後買下台北多處大型看板，讓姜濤相當感動。他來台隔離期間狂吃台灣美食，胖了八公斤。劉奕兒爆料，有次被姜濤打巴掌，「我覺得很困惑，他才笑說是為了幫我打蚊子，因為出手太慢，蚊子沒打到，我的臉倒是腫一包」。

劉奕兒（左起）、蔡凡熙、姜濤11日出席活動。（八大提供）

(中時 )