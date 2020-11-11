今天P. League+聯盟開季記者會上，台北富邦勇士38歲球星「野獸」林志傑，坦言還沒想到退休這件事，他和中華隊「黃金世代」的成員田壘、楊敬敏等好手，都是Ｐ＋聯盟元年球季焦點球星，夢想家董事長董事長張承中更預告，同樣流著阿美族血液的楊敬敏、林志傑之間的「阿美對決」，絕對精彩可期。

楊敬敏分享近日備戰狀態，透露已經減重9公斤，這段期間很感謝教練給予空間、信心幫助球員成長，張承中補充：「阿敏主要透過戒糖及油炸來管理身材，搭配訓練提升狀態，現在可以看到他在場上不容易疲倦，相信他跟志傑的『阿美對決』會是Ｐ＋聯盟精彩的戲碼。」

林志傑上季結束大陸CBA 10年旅外生涯後，回到台灣延續籃球夢，成為富邦勇士隊一員，是Ｐ＋聯盟看板球星之一，坦言目前狀況還沒調到想要的水準，不過距離Ｐ＋聯盟例行賽開打還有一個多月，會盡力提升狀態，至於何時退休？「野獸」霸氣回應：「能在這麼用心的聯盟打到退休是我的榮幸，但現在說退休還早，再等等吧！」

(中時 )