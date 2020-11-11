喜氣洋洋的嫩粉荷花，在綠意盎然的荷葉間搖曳生姿，落款的書法與彩墨融合，展現大自然的生命力意境。（盧金足攝）

結合「藏媺」建案的愛心，作品做公益，讓這幅書畫作品賦予不同的意義。（盧金足攝）

台中捷運綠線12月19日將正式通車，便利性大幅加乘，房市也受激勵看漲。（盧金足攝）

江慶章為潛心國畫的藝術家、賴錦源是畫法名家，兩人為了公益激盪出創作火花。（盧金足攝）

愛在「藝」起！因為心儀一幅書畫作品，讓翔禾建設董事長進一步探訪藝術家的彩墨之美，還將建築與藝術攜手行善，11日由書畫家江慶章、賴錦源現場揮毫，名為「金荷映富」的作品令人驚艷，荷花盛開，寓意人生「和」氣圓滿，在翔禾加碼相挺後，最後以17萬8000元標出，全數捐給北屯區三光里幫助弱勢做公益，這幅聚集眾人愛心的畫作嘉惠鄰里。

江慶章為潛心國畫的藝術家、賴錦源是畫法名家，兩人為了公益激盪出創作火花，江慶章以出汙泥而不染的盛開荷花為主題，賴錦源擅長躍於紙上的書法，喜氣洋洋的嫩粉荷花

，在綠意盎然的荷葉間搖曳生姿，落款的書法與彩墨融合，展現大自然的生命力意境。

藏媺專案經理謝富任表示，翔禾建設與力隆建設兩位董事長平日樂於行善，規畫位在南興公園旁的獨棟雙併豪墅「藏媺」，即以當初打動初心的畫作為發想，將山水畫境呈現在建築之中，而且從選地、建築規畫到外觀設計，融進山水意涵，打造「藏媺」成為都市裡的山水大居。

這場集結音樂與藝術的愛心活動，安排江慶章、賴錦源書畫聯展，還有弦樂團音樂會，公益與藝術啟發善意，書畫家開筆後默契十足的完成「金荷映富」，隨即展開義賣，出席者愛心不落人後，爭相競標，最後翔禾董座再挹注善款，以17萬8000元標出，善款捐給三光里公益工作站，為弱勢者送暖。

謝富任說，台中捷運綠線將正式通車利多消息，COSTCO美式賣場也快開幕，台中市重劃區單元12周遭有外語名校、超大萬坪南興公園及舊社公園綠地，動靜皆宜的地利條件，低密度高綠覆環境，交通與環境優勢，吸引很多自營商、傳產老闆、開業醫生等客層。

北屯區單元12，由於坐擁74號快速道路，環繞大台中交通動脈，還有12月19日要正式通車的台中捷運綠線，為桃園以南、高雄以北，大中部地區第一條捷運，台中市府已宣布從11月16日到12月15日，長達一個月試營運，全線18個站免費開放民眾體驗試乘，捷運啟動，便利性大幅加乘，房市也受激勵看漲。

江慶章、賴錦源兩名藝術家，到台中市建案接待中心現場揮毫，強調文化不必一定到藝術殿堂親炙，他們到很多場地都能傳達藝術的怡人和啟發之處，不管是在畫廊，或是與學生近距離無私傳授的社區大學，生活即藝術，藝術即生活，結合「藏媺」建案的愛心，作品做公益，讓這幅書畫作品賦予不同的意義。

(中時 )