今年由於新冠疫情，國軍赴美考察、交流計畫多半暫緩，不過，仍有少量台美小批次軍事性質往來持續進行。我國海軍司令部證實，美海軍陸戰隊已抵台，針對作戰課程進行交流。但美國軍方的《星條旗報》10日引述五角大廈聲明稿，指出相關報導「並不精確」。消息曝光後，引發網友討論，有人認為「結果被美國把拔打臉」、「是五角大廈親自來打臉」。

《星條旗報》10日引述五角大廈聲明稿，指出相關報導「並不精確」。美國國防部發言人薩波(John Supple)透過印太司令部的電子郵件回覆《星條旗報》中提到，有關美國海軍陸戰隊在台灣傳授作戰課程的報導「並不精確」。

薩波進一步解釋「一個中國政策」，即「兩岸在1949年內戰中分裂，北京認為台灣是一個分裂的省分；如有必要，會使用武力進行統一」。

此消息曝光後，引發不少網友討論，很多人都說「這是打臉吧！」、「大內宣又被打臉了嗎？」、「可憐又被美國阿爸打臉QQ」、「美國國防部都打你臉了，還要護航什麼」。不過，也有網友說，「哪個白癡洩漏這種機密的」、「美軍一直都有來那幹嘛還大內宣被打臉啊」。

(中時新聞網)