賴比瑞亞籍榮茂輪10日在台中港卸完鋼料出港時，不慎撞上南外堤內側，造成船艏左舷凹陷長達10公尺，船艏前尖艙破裂進水，經3艘拖船協助仍無法拖出淺灘區，直到11日清晨海水漲潮才拖離，航港局中部航務中心正在調查肇事原因。

台中港務分公司指出，榮茂輪總噸位7506噸級，10日20時許在台中港99號碼頭卸完鋼料出港時，疑因風浪大，不慎撞上南外堤內側，經檢查船舶受損情況嚴重。

台中港南外堤內側受損及有擦撞刮痕。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

榮茂輪船艏左舷凹陷長達10公尺，球型艏擦傷、船艏前尖艙破裂進水，經2艘大型拖船及1艘中型拖船協助，仍無法拖出淺灘區，直到今日清晨5時許海水漲潮才拖出淺灘區，目前停靠二號碼頭。

台中港務分公司港務處、工程處與航港局中部航務中心海技科人員今日前往現場勘查，發現南外堤內側受損及有擦撞刮痕，水下沉箱是否有受損將進一步查看，並要求榮茂輪負責修復受損南外堤。

航港局中部航務中心表示，已要求榮茂輪船長提送海事報告，並由中國驗船中心人員執行該輪適航性檢查，並提出適航證明才准出港。

(中時 )