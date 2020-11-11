桃園市大溪區私立至善高中，12日將舉辦48週年校慶系列活動，今年特別與國立政治大學共同簽署合作協議書，象徵兩校突破框架，發揮想像力，在未來秉持社會責任與教育翻轉的精神，兩校師生合作，激盪創新社會教育薪火。

舉行第十年的至善高中教育圓桌論壇，今年也特別以政大社科院的教育合作「學校社會責任」為題，由張皓期董事長親自主持，邀請政大社科院教授、學者、地方行政長官、民意代表、在地仕紳、文教代表共同與會，分享對地方教育、至善教育的看法與想法。

桃園市大溪區至善高中12日舉辦48周年校慶。(至善高中提供／呂筱蟬桃園傳真)

至善高中校長蔡永智說，今年校慶活動包括拔河、中長跑、創意美食園遊會，及「當我們同在 - 科聯展」，有家具木工科學生的木工作品、農產行銷科自製販售車及結合存錢筒概念的「存蜜」、幼兒保育科的黑光劇及手作小作品、普通科體適能影片，以及餐飲觀光科以豐原風味餐。

至善高中董事長張皓期說，真摯感謝政大社科院江明修院長、湯京平副院長所帶領的師生團隊，願意共同協助至善教育在鄉村、在技職的努力；也感謝在地青農邱榮漢的引薦「以家鄉進步為職志」，令人敬佩。

(中時 )