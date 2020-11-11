台中市政府勞工局受行政院勞動部委辦「鼓勵失業勞工受僱特定行業／照顧服務業就業獎勵」，符合資格的勞工最多可申請18個月共10萬8000元津貼，今年9月起因應營造業缺工情形，將缺工就業獎勵納入「營造業」擴大辦理，試辦期間至明年12月31日止。

勞工局長吳威志表示，為提高勞工投入3K製程相關產業、照護服務業、營造業的意願，勞工局受勞動部委託辦理「鼓勵失業勞工受僱特定行業就業獎勵津貼」、「鼓勵失業勞工受僱照顧服務業作業要點」、「鼓勵失業勞工受僱營造業工作試辦計畫」等措施。

鼓勵勞工投入缺工相關產業，今年更協助受疫情影響的勞工穩定就業，2016年辦理至今共有1500多名勞工受惠，5年來補助超過8000萬元。

申請勞工須符合連續失業達30日以上或非自願離職身分，並向公立就業服務機構辦理求職登記，經就業服務人員就業諮詢、推介符合規定的工作並錄取，連續就業達30日以上即可提出申請。

缺工就業獎勵採階梯式增加補助金額，第1至6個月，每月可申請5000元補助，第7至12個月，每月可申請6000元補助，第13至18個月，每月可申請7000元補助，申請期間最長達18個月，最多可領10萬8000元。

就業服務處說，因應今年新增加的營造業，市府積極與台中市各營造相關廠商聯繫，開發工地主任、監工等職缺，並將相關資訊轉知台中市各營造相關職業工會及同業公會，增加就業媒合機會。

(中時 )