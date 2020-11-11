衝刺年底買氣，行政院會12日將拍板三倍券新增發放對象給擁有永久居留權的外國人、約1萬餘人受惠，以發揮振興政策最大效果。

經濟部上月底赴行政院會報告「推動振興消費措施現階段成果」，行政院長蘇貞昌在院會中提醒，如果三倍券有剩餘，要考量是否推動其他獎勵措施；經濟部長王美花上周透露將發放三倍券給擁有永久居留權的外國人，刺激消費。

行政院發言人丁怡銘今晚表示，經濟部將在12日行政院會報告「振興三倍券新增發放對象」，可望新增發放給約1萬多名擁有永久居留權的外國人。

三倍券原發放對象為我國國民與有居留證的外籍配偶。

經濟部上月29日在行政院會報告「推動振興消費措施現階段成果」時表示，截至目前，已超過2,289萬人領取振興三倍券，占符合領取資格者96％以上，以目前民眾請領回饋平均消費近6千元評估，預估振興三倍券整體創造的商機，將超過當初預估的1千億元。

經濟部指出，三倍券的領用至12月31日，預期領用率可再提升，各部會推出的振興券使用率也達到六至七成以上。

(工商 )