周丹薇、張寗在《未來媽媽》中飾演豪門婆媳，11日與編劇劉中薇、醫療顧問李俊逸出席座談會，探討結婚生子議題。周丹薇從小被媽媽灌輸「女人要結婚生子」觀念，39歲那年和老公為求子，跑遍各大宮廟試偏方，有次廟方叫她喝鴿子血，她買活鴿子回家請佣人現殺，趁血還是溫的一飲而盡，此外也曾生吃癩蛤蟆，且連吃七天，至今看到田雞料理仍會反胃，她回想「真的很噁，那時就算給我毒藥，我都會吃」。

張寗飾演婚後2年仍無法懷孕的豪門媳婦，現實中張寗婚後2年才生小孩，笑說自己懷孕是「有計畫中的不小心」，不過4歲兒子從小有嚴重的異位性皮膚炎，每天至少要使用7、8種藥，不論敷的、泡澡的、擦的，一樣都不能少，也因為她細心照料，小孩皮膚狀況得以改善。是否再生二胎？她表示拍完這部戲，會思考是否要凍卵，現在重心放工作上，「比起生第二胎，我比較想要拿一座獎」。

劇中婆媳因「不孕」產生衝突，私下兩人感情甚好，還以媽咪、女兒互稱，更說下次要演母女。周丹薇奉勸年輕女性，若要小孩最好在32歲前生，若她再選一次，不會選擇辛苦做試管嬰兒，因為藥物對身體是有影響的，「把自己的健康照顧好，比生小孩更重要」。生殖專家李俊逸執行長表示，45歲以後就不建議做凍卵，要凍卵也要趁早。《未來媽媽》由三立、台灣大哥大myVideo共同出品，27日上檔。

《未來媽媽》編劇劉中薇（左起）、張寗、周丹薇、醫療顧問李俊逸11日出席座談會。（吳松翰攝）

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