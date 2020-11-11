預報員賴忠瑋表示，梵高將在明天經過呂宋島並進入南海，受到外圍環流與東北風影響，在周四（12）下半天開始會開始轉雨，且一直下到周六（14）。(摘自天氣風險)

梵高轉中颱 明經呂宋島進入南海

今年第22號颱風「梵高」於今（11）日增強成為中度颱風，專家指出，明天起（12）颱風外圍環流就會開始影響台灣，配合偏強東北風作用，桃園以北及東半部地區需要留意有局部較大雨勢。且周五（13）雨勢會更明顯，到周六過後才會趨緩。氣溫方面，東北部整天偏涼轉雨，中南部早晚較涼需注意溫差。

中央氣象局表示，明日（12日）仍受東北風影響，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，尤其東北部的降雨會持續較久，需要注意局部較大雨勢發生；其他地區則為多雲到晴的天氣。在氣溫方面，各地清晨低溫約18至22度，局部地區受「輻射冷卻」效應影響，氣溫可能更低一些。白天新竹以北及東半部地區高溫23至27度，苗栗以南28至31度，中南部早晚較涼、日夜溫差偏大。

第22號中度颱風「梵高」下午2時位於鵝鑾鼻南南東方910公里之海面上，未來將向西通過菲律賓往南海進行，對臺灣無直接影響。「天氣風險WeatherRisk」預報員賴忠瑋表示，梵高將在明天經過呂宋島並進入南海，受到外圍環流與東北風影響，在周四（12）下半天開始會開始轉雨，且一直下到周六（14），預估周五（13）是雨最強的時段，東半部地區要特別注意。

賴忠瑋表示，迎風面的大台北地區、東北部地區這幾天水氣較多，都會有降雨發生，甚至中南部也會出現零星短暫陣雨。另外氣象局提醒，東北風明顯偏強，桃園至苗栗、澎湖及恆春半島易有9至11級強陣風，臺中至臺南、花蓮、臺東(含綠島、蘭嶼)沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

氣象局提醒，東北風明顯偏強，沿海空曠平地需注意陸上強風。(氣象局)

(中時新聞網)