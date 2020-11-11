2020桃園花彩節大溪場，將於14日開場，主辦單位大溪區公所於11月14日起至22日，每日上午9時至下午5時在大溪區月眉里農地辦理相關活動，預估將吸引大量遊客前往，因會場鄰近大溪老街及會場周邊道路路幅狹窄，大溪警方特別規劃交通疏導勤務，呼籲民眾務必配合執勤員警之疏導作為，以維交通秩序與順暢，交通管制措施規劃如下：

一、車輛單向管制（只進不出）車輛請由武嶺橋東端信義路經由月眉路進入，嚴禁大型（遊覽）車進入，車輛請停月眉第一及第二停車場或月湖路公設路邊停車格。

二、 主辦單位於三處停車場均設有接駁車每15分鐘1班，請遊客多加利用。

三、離場車輛請依指示通行，並配合員警指揮由月湖路經由信義路525巷離場。

四、如車位停滿，建議民眾可將車輛停於橋頭停車場，經由大溪觀光橋步行 至展場，享受漫遊樂趣。

大溪警方呼籲，因展場停車位有限，請民眾多加利用大眾運輸前往，避免造成雍塞。

(中時 )