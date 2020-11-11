美國有線電視新聞網(CNN)報導，針對川普政府有意在聯邦最高法院推翻《平價醫療法》(Affordable Care Act, 俗稱歐記健保)，美國總統當選人拜登10日痛斥「這簡直殘酷而又帶來不必要的分裂」。他警告，美國正歷經「一個世紀以來最嚴重的全國性流行病」，取消歐記健保讓2000萬美國民眾的健康慘遭剝奪。

拜登在家鄉德拉瓦州威明頓市的演說中強調，「很明顯的川普政府的訴求，帶來的影響並非學術性或抽象性結果」。「對美國人而言，這攸關生死。不誇張，這真實存在」。

拜登親上火線捍衛歐記健保。

民主黨副總統當選人賀錦麗則痛斥，川普所為根本是「公然推翻民眾的意志」。拜登在競選期間就曾表態捍衛歐記健保，而他贏得美國史上最多的普選票，就是美國民眾針對歐記健保作出的選擇」。

她表示，「我們曉得美國在過去幾天有場選舉，一場健康照護擁有重要地位的選舉。我們國家在這次選戰中已明確地選擇。拜登拿到的每張選票都說明，美國醫療照護應該是種權利而非特權。每張投給拜登的選票都在保護並擴張歐記健保，而非趁著全球疫情大流行淚送歐記健保永別。

兩人還為歐記健保背書，賀錦麗更強調這是部對婦女友善的進步立法。不僅限制保險公司向婦女收取更多費用，還提供免費節育措施與禁止將懷孕設為預設條件。

拜登則憂心，萬一歐記健保遭翻盤，數百萬名從新冠疫情虎口逃生的倖存者恐被註記為曾感染，這讓他們未來難以取得平價健保。

CNN指出，最高法院10日針對川普政府訴求歐記健保違憲舉行辯論，隨後於13日私下表決，再進行法律意見書撰寫，最快2021年上半年可宣布結果。

由於川普已採取法律行動，加上訴訟是由共和黨籍的各州總檢察長所提出，就算拜登順利於明年1月20日就任，最高法院仍會繼續進行前述程序。

不過，拜登承諾1月與國會合作，盡快實施改良版的「拜登健保」。目前其團隊已針對細節進行商討。

他強調，會「盡可能減輕家庭醫療負擔」，「醫療照護是所有人權利。未來會在歐記健保基礎上，擴大健保給付範圍，並透過大膽的措施降低醫療照護成本」。

(中時新聞網)