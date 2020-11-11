如願考上照服員 女穿恐龍裝熱舞還願(影片源自中天新聞)

向神明許願，若是達成願望，想必就是得還願了，有些信徒會選擇捐錢、辦桌請客、吃素等還願方式，日前有一名女信徒，穿上特殊服裝，在天上聖母進香期間，連跳兩天舞，有趣的模樣讓信徒們稱讚是「最有誠心的還願」。

女信徒穿恐龍裝跳舞還願（圖片取自/螺新天宮新社媽臉書）

雲林西螺新天宮新社媽，最近展開為期2天的進香活動，除了吸引許多信徒共襄盛舉外，廟方也在臉書開設直播，進香活動相當熱鬧，其中有一名女信徒，穿著可愛的恐龍裝，在活動裡認真熱舞，引起民眾們圍觀，不禁好奇為何要穿恐龍裝跳舞。

女信徒連跳兩天舞，掀起網友熱議，連廟方也在臉書分享女子跳舞影片，並揭開恐龍裝的謎底，臉書上標註寫道，「信徒劉小姐還願恐龍裝表演，因考試如願，因而跟兩天隨行」。

網友看完女信徒恐龍裝跳舞照，紛紛留言表達非常有心，「很有創意，辛苦了，給你100個讚」、「自然+可愛+誠心」、「好棒！最誠心的還願」、「我在後面，現場看笑翻了，超可愛的」。

(中時新聞網)