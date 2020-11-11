台中市長盧秀燕和副總統賴清德在中職總冠軍賽賭注輸球，戴爆炸獅子頭跑行程成焦點，可愛獅子掀流行風潮，精銳建設設計「獅子將」免費貼圖下載贈送，推出第1個月好友數一舉衝破51多萬人，還舉辦獅子公仔抽獎回饋圈粉，獅子魅力繼續發燒。

民眾人手一機，滑手機成為日常，網路平台成為行銷重要捷徑，包括建築業、餐廳、健身房、超商、明星等各行各業，增加經營粉絲的比重，從臉書、Youtube、IG、Line等線上數位平台，另專人小編經營與粉絲互動黏著度高。

台中市長盧秀燕戴爆炸獅子頭成焦點，精銳建設「獅子將」公仔吉祥物，也是粉絲的搶手貨。（盧金足攝）

台中市很多建商運用網路與消費者互動，不只平時可以在網路了解房子格局與售價，疫情期間還能從專屬網站觀看建案，購屋不一定到接待中心，減少群聚風險。

盧秀燕戴獅子頭實現承諾，吸引很多市民爭相拍照，精銳建設以獅子為圖騰，特別設計「獅子將」免費貼圖下載贈送，16款貼圖在1個月內已傳送超過300萬次，獅子貼圖使用率最高的為93萬次的「收到」，排名第2為45萬次的「哪泥」貼圖，第3名則是33萬次「超喜翻」貼圖。

除了「獅子將」貼圖之外，也設計獅子將公仔吉祥物回饋line粉絲好友，參加抽獎活動，有機會將萌獅子帶回家。

(中時 )