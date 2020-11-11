大陸行動支付巨頭「支付寶」母集團螞蟻集團實際控制人、阿里巴巴集團創辦人馬雲等高層被大陸監管單位約談後，宣布暫緩讓螞蟻集團上市，引發市場震撼。有些專家對於北京當局動作擔憂，認為將傷害大陸投資環境，但全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associate)創辦人達里歐(Ray Dalio)則是支持該決定。

螞蟻集團原本將同時在上海及香港上市，成為繼沙烏地阿美後，全球最大的IPO(首次公開發行)案，總募資額達344.7億美元。不過，馬雲上月在上海舉行2020外灘金融峰會演講，抨擊大陸現有金融體系僵化，並批評大陸金融體制，被視為是導火線。陸央行透過機關所屬報紙連續3日用資深學者名義呼籲加強監管、確保金融穩定，反制馬雲言論，最後以馬雲為首4名公司高層被約談，螞蟻集團IPO也在隔日被喊卡。

據《路透》報導，自稱是相當看好大陸經濟長期發展的達里歐認為，不投資正在崛起的市場是相當危險的決定。至於螞蟻集團一事，達里歐指出，螞蟻集團在銀行業務方面是一個全新的概念，幾乎可以取代或威脅大陸金融體制，而且在監管審查等方面，北京當局還沒有適當建立法規。

達里歐強調，北京當局所採取的是國家資本主義，因此國家將監管或在可控制範圍內監控這些金融事務，也就是說，大陸監管單位這次的決定，足以展現其對金融市場的高度關切與了解程度。

達里歐認為，即使在美國，當地監管機構也努力在自由市場與限制內取得平衡，這些事情永遠都在平衡的階段循環。至於達里歐也保持一貫看壞美元大量印鈔的後果，認為美國背負大量債務，在不接受大陸市場的金融資產避險，將是相當危險的事情。

(中時新聞網)